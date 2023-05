Waarom draagt Charles op zijn kroning een handschoen? Mag de zalving deze keer wél worden getoond op tv? En is het waar dat zijn kroon letterlijk is opgegraven? Engeland-kenner Harry De Paepe verzamelde de vreemdste details over Britse kroningen in zijn nieuw boek Kroon en scepter. Wij pikken er een paar kroonjuwelen uit.