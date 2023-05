Geen voorzitter, geen algemeen manager én geen trainer meer: KV Kortrijk verkeert in diepe crisis, maar eigenaar belooft beterschap

Geen voorzitter, geen algemeen manager en geen trainer meer. KV Kortrijk zit in een impasse maar de Maleisische eigenaar Vincent Tan is niet in paniek. “Alles komt in orde”, zegt zijn rechterhand Ken Choo. Er zou nog worden gepraat met een kandidaat-overnemer en dat is niet langer Bournemouth of Burnley.

Ken Choo is CEO van KV Kortrijk en mag worden omschreven als de ogen en oren van Vincent Tan bij de West-Vlaamse club. Hij was vrijdag in Kortrijk toen voorzitter Ronny Verhelst en algemeen manager Matthias Leterme hun ontslag aankondigden. Beiden stapten op uit onvrede met de eigenaar. Ze verlaten de club als gevolg van de schijnbaar geringe interesse van Vincent Tan in de club en de moeizame communicatie. Trainer Bernd Storck had al eerder laten weten dat hij een verlengd verblijf in het Guldensporenstadion niet zag zitten.

“Ik krijg veel telefoontjes uit België”, zegt Ken Choo als we hem aan de lijn krijgen. “Ik kan iedereen geruststellen: alles komt in orde.”

Meer uitleg wil Choo, die naar eigen zeggen al terug naar zijn thuisbasis in het Verenigd Koninkrijk is gereisd, niet geven. De man klinkt ontspannen. “In de nabije toekomst keer ik terug naar België en zal ik klaarheid scheppen.”

Algemeen manager Matthias Leterme en voorzitter Ronny Verhelst stapten vorige week uit onvrede op.

Cruciale periode

Of dit allemaal voldoende is om de ongeruste KVK-familie te sussen, is de vraag. De club zit immers in een cruciale periode met het oog op volgend seizoen. Er moet een nieuwe trainer worden gezocht, nieuwe spelers dienen te worden aangetrokken en met de mogelijk uitgaande transferdossiers rond Faïz Selemani (29), Tsuyoshi Watanabe (26) en Abdelkahar Kadri (22) ligt er nog wat werk op tafel.

Het is nog onduidelijk in hoeverre Matthias Leterme nog kan/mag/zal handelen. De algemeen manager heeft nog een opzeg van een aantal maanden maar het lijkt niet opportuun dat hij als vertrekkende directeur een nieuwe trainerstaf samenstelt en nieuwe spelers aantrekt. Het hangt er dus vanaf hoe snel Vincent Tan en zijn rechterhand Ken Choo vervanging kunnen voorzien.

Overnemer

Intussen is bevestigd dat de Premier League-clubs Burnley en Bournemouth een bezoek aan Kortrijk brachten. Bournemouth werd afgeschrikt door de infrastructuur en ook de interesse van Burnley bekoelde. De onderhandelingen met de club van Vincent Kompany verliepen te moeizaam, volgens onze informatie omdat de prijs werd opgedreven. Burnley besloot na de promotie naar de Premier League dan te investeren in de selectie.

Ondertussen zou er andermaal een overnemer zijn opgedoken maar daar zijn geen details over bekend. Echt concreet is het evenmin. Eigenaar Vincent Tan lijkt dan toch een verkoop te overwegen.