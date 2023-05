Zelfs Joe Biden is hem dankbaar: wie is Jamie Dimon, de “belangrijkste bankier van de VS” die opnieuw voor de redding zorgt

De noodlijdende First Republic Bank is gered. Bankreus JPMorgan Chase neemt de bank over, en zo kan de ongerustheid over de nu al derde bank die over de kop gaat, wegebben. Met dank aan Jamie Dimon, de ondertussen 67-jarige voorzitter-CEO die ondanks gezondheidsproblemen sterker dan ooit staat aan het hoofd van de bank en nu zelfs voor de tweede keer reddende engel speelt voor de Amerikaanse bankensector.