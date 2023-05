Stiefzoon van vermoorde barones ‘Mimi’ Ullens blijft in de cel

De vermoorde barones Myriam ‘Mimi’ Ullens. — © Getty Images for Dior

De preventieve hechtenis van Nicolas Ullens de Schooten, die wordt verdacht van de moord op zijn stiefmoeder barones Ullens, is door de raadkamer met een maand verlengd. Dat meldt de procureur van het parket van Waals-Brabant.

De 57-jarige verdachte zit sinds eind maart in de cel. Zijn advocaten pleitten dinsdag voor elektronisch toezicht, maar de raadkamer ging daar niet op in. Hij blijft dus minstens nog een maand in de cel.

Nicolas Ullens de Schooten wordt ervan verdacht op 29 maart in Ohain bij het Waals-Brabantse Lasne zijn stiefmoeder barones Ullens, geboren als Myriam Lechien, met een vuurwapen te hebben gedood.