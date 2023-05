“Staakt-het-vuren van zeven dagen in Soedan”

De strijdende partijen in Soedan zijn een staakt-het-vuren van zeven dagen overeengekomen. Buurland Zuid-Soedan meldt dat ze daarover een principeakkoord hebben afgesloten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Zuid-Soedan gaat de wapenstilstand donderdag in, zo meldt onder meer ook Bloomberg.

Het Soedanese leger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) zouden ook vertegenwoordigers hebben aangewezen die vredesgesprekken gaan voeren. De Zuid-Soedanese president Salva Kiir benadrukt in een verklaring het belang van een langer bestand. Zijn land is in beeld als mogelijke locatie voor de vredesgesprekken.

De strijdende partijen verlengden de afgelopen tijd al een aantal keer een huidig staakt-het-vuren met drie dagen, maar dat is veelvuldig geschonden.

De gevechten tussen de Soedanese krijgsmacht en de RSF braken halverwege vorige maand uit. De Verenigde Naties meldden dinsdag dat vanwege het geweld meer dan 100.000 mensen naar buurlanden zijn gevlucht. Daarnaast zijn meer dan 330.000 mensen binnen het land op de vlucht geslagen. Honderden mensen zijn omgekomen.