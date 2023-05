Parijs

De negende winkel van de Zolderse zussen Clio, Kay en Julie Hendrickx in Parijs is een feit: vanaf vandaag shop je de collectie van Les Soeurs ook in Franse hoofdstad. De onderneemsters kregen bij de laatste voorbereidingen hulp van één van hun grootste fans: “Papa heeft ons tot in de late uurtjes geholpen met de inrichting van de winkel.”