Brandweer bevrijdt bestuurder uit lichte bestelwagen

Op de Engelbamp in Sint-Truiden is een 54-jarige man uit Sint-Truiden dinsdagavond gewond geraakt bij een ongeval. Zijn bestelwagen kwam op zijn zij terecht en hij moest bevrijd worden.

Vermoedelijk verloor het slachtoffer de controle over zijn stuur, waardoor hij van de weg raakte en tegen een boom botste. De bestelwagen kwam op zijn zijkant terecht. De man zat gekneld en moest uit zijn voertuig bevrijd worden door de brandweer Zuid-West Limburg. De bestuurder werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De Engelbamp was een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. (Jozef Croughs)