Thomas Strauven breekt door in karting: “Sinds overstap naar nieuw team vliegt hij”

Maandag kwam Thomas Strauven (15) terug thuis uit Cremona, maar dinsdagmiddag zat hij alweer op het vliegtuig naar Tsjechië. Daar wacht de volgende meeting in Trinec: de Champions of the Future, een voorbereiding op het EK op hetzelfde circuit. Strauven kart sinds zijn negende en won al diverse titels in België en Benelux, in Iame en Rotax. Maar nu zit hij tussen de grote jongens in het internationale circuit. “Ik haal er misschien geen podiums, maar ik word er wel beter”, was zijn redenering bij die keuze.

Nieuw team

Maar die podiums haalt hij dus tóch. In Cremona won hij de slotmanche van de WSK Super Masters in de klasse OK (niet-geschakeld). In de eindstand is hij tweede. Vier weken geleden kwam het nog tot een breuk met Ricky Flynn Motorsport. De samenwerking leverde wel veel polepositions op, maar op oudere banden was de kart nooit competitief. Vier weken geleden in Valencia hield de loyaliteit op.

Thomas Strauven wint voor Kart Republic. — © RR

Mama Kim Bongaerts: “Het was een pijnlijk afscheid, want het was zo’n fijn team dat ons bij de juniors goed geholpen had. Maar de problemen raakten niet opgelost en op de luchthaven kwamen we iemand van het fabrieksteam van Kart Republic tegen. Ze hebben ons een heel goed voorstel gedaan en we hebben de knoop doorgehakt. Zonder te trainen zijn we naar de EK-manche in Valencia gegaan. Het begin was moeilijk, met een heel nieuw chassis en een team dat de rijstijl van Thomas niet kende. Maar aan het eind van het weekend lukte het wel. Thomas was de snelste in de warm-up en reed in de finale van 26 jaar 12. Toen wisten we dat ze het gevonden hadden. In Cremona heeft hij die lijn doorgetrokken. Thomas vliegt, kwamen mensen mij zeggen. Plots kende iedereen ons. Van kwalificaties over de heats, de pre-finale tot de finale was hij altijd de snelste. Ik ben benieuwd wat de komende meetings, op een ander bandenmerk, zullen geven.”

De 15-jarige piloot uit Houthalen en Hasselt droomt uiteraard ook van de autosport. De ambitie is om volgend jaar van de F4 te proeven. Maar eerst ligt de focus op nog meer successen in de karting.

In dezelfde race werd Lummenaar Lenn Nijs elfde. In de klasse OK-Junior won de Franstalige Belg Thibaut Ramaekers.