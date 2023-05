Hoe hou je je elektrische fiets in topconditie?

Door goed zorg te dragen voor je elektrische fiets heb je er langer plezier van. Een jaarlijkse onderhoudsbeurt bij de fietsenmaker is zeker aan te raden, maar tussendoor kan je zelf ook je fiets in goede staat houden door onderstaande stappen te volgen.

Smeer je ketting

Als je al eens aan de kant van de weg hebt gestaan met een versleten fietsketting die dienst weigert, dan weet je als geen ander dat je je ketting goed moet verzorgen. Zeker als je vaak op zanderige wegen rijdt, is het geen overbodige luxe om de ketting regelmatig schoon te maken met een doek, voorzichtig te ontvetten en opnieuw in te smeren met daarvoor bestemde kettingolie.

Poetsbeurt

Net als een gewone fiets heeft je elektrische fiets af en toe nood aan een poetsbeurt, zeker na de wintermaanden. Het is misschien verleidelijk om even de hogedrukreiniger op je tweewieler los te laten, maar dat is niet goed voor de lak en gevoelige onderdelen van je fiets. Gebruik bij de elektrische onderdelen liefst niet te veel water. Een eenvoudig sopje klaart de klus ook. Maak je fiets wat nat, ga er met een ingezeepte spons over, spoel zuinig na en droog goed met een zachte microvezeldoek.

Remmen testen

Goede remmen zijn levensnoodzakelijk om veilig te fietsen. Check daarom regelmatig je remblokjes. Tijdens het fietsen merk en hoor je wanneer je remmen niet meer goed functioneren. Laat in dat geval de remblokjes vervangen zodat je weer met een gerust hart de baan op kan.

Pomp je banden op

Fietsbanden verliezen ook zonder lekkage langzaam lucht. Met zachte banden fietsen is niet enkel onprettig voor jezelf, maar ook niet goed voor je fiets. Zo verbruikt je elektrische fiets meer energie wanneer de banden niet goed opgepompt zijn, waardoor je er minder ver mee kan rijden. Bovendien heb je meer kans op een lekke band. Zorg er dus voor dat je banden stevig zijn. Kan je met je vinger het rubber induwen? Dan is het tijd voor een pompbeurt!

Met deze eenvoudige onderhoudstips geniet je extra lang van je elektrische fiets. Voor een grote onderhoudsbeurt breng je hem best minstens 1 keer per jaar binnen bij een erkende fietsenmaker, die vertrouwd is met jouw merk. Voor onze Veloci fietsen hebben we naast een gratis eerste onderhoud, ook nog een service voor onderhoud of herstelling aan huis. Zo blijft je fiets in topconditie zonder dat jij de deur uit moet!