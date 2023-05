Diesel blijft belangrijkste brandstof op onze wegen

Terwijl er steeds minder nieuwe dieselwagens worden gekocht, blijft de brandstof de meerderheid uitmaken van wat wordt getankt. Diesel vertegenwoordigde vorig jaar 70 procent van het totale verbruik van brandstoffen voor het wegtransport. Het gaat dus om personen- en vrachtwagens samen.

Dat aandeel gaat wel in dalende lijn: in 2010 bedroeg het aandeel diesel nog 83 procent, in 2021 was dat 73 procent van het verbruik.

Uit cijfers van automobielfederatie Febiac bleek eerder dat in de eerste drie maanden van dit jaar vier op de tien van de nieuwe ingeschreven wagens hybride of volledig elektrisch zijn. Dieselmotoren waren in het eerste kwartaal maar goed voor 10 procent van de nieuwe auto’s.

Aardolie blijft overigens nog steeds de voornaamste energiebron voor België, blijkt uit cijfers van Energia. Energieproducten op basis van petroleum blijven veruit de belangrijkste energiebron in onze primaire energieconsumptie. Ze vertegenwoordigden (in 2021) 37 procent van de primaire energieconsumptie, gevolgd door aardgas (26 procent), kernenergie (21 procent) en hernieuwbare energiebronnen (10 procent).