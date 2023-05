Opnieuw ex-agent medeplichtig aan dood George Floyd

Drie jaar na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd tijdens een politieactie in de VS is een van de betrokken politieagenten schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan de dood van Floyd, een zwarte Amerikaan die in 2020 tijdens zijn arrestatie stierf, zo meldden Amerikaanse media dinsdag.

Ex-agent Tou Thao, die waarnemers op afstand hielp houden, werd door de rechtbank in Minneapolis (Minnesota) niet veroordeeld voor de zwaardere aanklacht van medeplichtigheid aan moord.

De strafmaat wordt in augustus bepaald. Er wordt een gevangenisstraf van enkele jaren verwacht. Thao - die op federaal niveau al tot 3,5 jaar gevangenisstraf was veroordeeld - was de laatste van de vier betrokken politieagenten die zijn straf op staatsniveau kreeg. Hij pleitte niet schuldig. Op videobeelden was te zien hoe Thao tegen getuigen van de moord zei, verwijzend naar Floyd: “Dit is waarom je geen drugs moet gebruiken, kinderen.” Zijn advocaten hadden volgens een rapport betoogd dat Thao niet op de hoogte was van de toestand van Floyd.

De dood van Floyd op 25 mei 2020 tijdens een brute politieactie in Minneapolis had in de hele VS demonstraties tegen racisme en politiegeweld op gang gebracht. Video’s documenteerden hoe de agenten de ongewapende man op de grond duwden. De witte politieagent Derek Chauvin drukte ruim negen minuten lang zijn knie op de nek van Floyd terwijl hij smeekte hem te laten ademen en uiteindelijk het bewustzijn verloor. Zijn collega’s Thao, Alexander Kueng en Thomas Lane grepen ondanks Chauvins acties niet in.

Chauvin is eerder in een rechtbank in Minneapolis veroordeeld tot 22 jaar en zes maanden gevangenisstraf wegens moord. Een federale rechtbank had hem veroordeeld tot nog eens 21 jaar gevangenisstraf. Kueng en Lane zitten ook meerjarige straffen uit.