Somers start schorsingsprocedure op voor Diyanet-moskeeën van Lommel en Heusden-Zolder

Uit een screening van OCAD, Staatsveiligheid en de Vlaamse informatie en screeningsdienst blijkt dat bij alle 12 erkende Diyanet-moskeeën tekortkomingen zijn vastgesteld “ten aanzien van het buitenlandse beïnvloeding”.

Negen erkende Diyanet-moskeeën krijgen een waarschuwing en moeten die tekortkomingen tegen half november wegwerken. Voor de andere drie start Bart Somers de schorsingsprocedure op. De drie moskeeën waarvoor de schorsingsprocedure wordt opgestart zijn Selimiye (Lommel), moskee Kevser (Aalst) en Selimiye (Heusden-Zolder). Zij worden nu gehoord. Daarna heeft Somers nog een maand om te beslissen.

Dat de moskee van Heusden-Zolder erbij is, is extra pijnlijk. Want dat is de moskee van Erkan Konak, de nieuwe voorzitter van Diyanet België. Een schorsing betekent dat de moskeeën geen financiële steun meer krijgen van de provincies, maar ze kunnen dus wel nog hun werking voortzetten. De Diyanet-moskee van Beringen heeft jaren geleden al haar erkenning verloren.

Wat de veiligheidsdiensten precies als “buitenlandse beïnvloeding” afdoen, heeft wellicht te maken met de band met Diyanet Turkije. Diyanet is namelijk de koepel van de Turkse staatsmoskeeën. Diyanet België heeft altijd volgehouden dat ze onafhankelijk opereert, maar de veiligheidsdiensten zijn tot andere conclusies gekomen. Vroeger hadden deze moskeeën allemaal een imam in dienst die door Turkije werd betaald. Dat is bij de meeste moskeeën nog altijd het geval.

Diyanet is vorig jaar trouwens tegen het nieuwe erkenningsdecreet naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Dat decreet voorziet in verschillende soorten van sancties waarvan de intrekking van de erkenning de zwaarste is. Vroeger was dat de enige sanctie. Somers wijst erop dat er nu wel dialoog mogelijk is. Het valt te betwijfelen of Diyanet dit ook zo aanvoelt.