Hasselt

Europa zit opgezadeld met een groeiende berg e-waste of afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Geen enkele lidstaat haalt de doelstelling om 65% in te zamelen. “België is wel bij de betere leerlingen van de klas”, zegt directeur Xavier Dubois van vzw BeWeee, de organisatie die in ons land de stromen van e-waste in kaart moet brengen.