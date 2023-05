Charlotte Kool sprint naar zege in tweede etappe van Vuelta Femenina, Marianne Vos pakt leiderstrui

Na een overwegend vlakke rit van 105 kilometer tussen Orihuela en Pilar de la Horadada volgde een massasprint. Daarin haalde Kool het voor Vos en de Amerikaanse Chloe Dygert, die met een ultieme uitval in het slot nog probeerde te verrassen.

Jumbo-Visma won maandag de openingsploegentijdrit over 14,5 kilometer in de straten van Torrevieja. Woensdag volgt de laatste relatief vlakke etappe in deze Vuelta Femenina, over 157,8 kilometer van Elche de la Sierra naar La Roda. Daarna staan er stevigere klimetappes op het menu. De zevendaagse Ronde van Spanje voor vrouwen eindigt zondag.