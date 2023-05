Ed Sheeran laat meekijken in het donkerste jaar van zijn leven, in een nieuwe docureeks op Disney+. — © Geert Van de Velde

In een vierdelige docu gunt Ed Sheeran (32) een zeldzame kijk in zijn leven. Net in zijn donkerste jaar, toen vrouw Cherry kanker kreeg en beste vriend Jamal stierf. Een fragiel portret van een superster.