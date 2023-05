David Goffin bereikt tweede ronde van Challenger Aix-en-Provence

David Goffin (ATP 95) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het Challengertoernooi in het Franse Aix-en-Provence (gravel/200.000 euro). De Luikenaar won met 7-6 (7/0) en 6-1 van de Fransman Benoit Paire (ATP 161), die net als Goffin in het verleden in de top 20 van de wereldranking stond.

In de tweede ronde staat Goffin tegenover het Zweedse vierde reekshoofd Mikael Ymer (ATP 50), die in de eerste ronde vrij was. Goffin wil in Zuid-Frankrijk vertrouwen opdoen en hij hoopt er ook weer wat punten te kunnen scoren voor de ATP-ranking. Vorige week sneuvelde Goffin meteen op het Masters 1000-toernooi in Madrid. De Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 53) was met tweemaal 6-4 te sterk.

Gillé en Vliegen dubbelen voort

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Franse Aix-en-Provence (gravel/200.000 euro). Gillé en Vliegen waren in de eerste ronde te sterk voor de Fransman Albano Olivetti en de Spanjaard David Vega Hernandez: 7-5, 4-6 en 10/7.

In de volgende ronde spelen Gillé en Vliegen tegen ofwel het Monegaskisch-Oostenrijks duo Romain Arneodo/Sam Weissborn ofwel de Monegaskisch-Poolse tandem Hugo Nys/Jan Zielinski, de tweede reekshoofden. Een maand geleden behaalden Gillé en Vliegen in het Portugese Estoril hun zevende ATP-titel.