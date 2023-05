De start van de Giro komt eraan: deze tien sleutelritten voor Remco Evenepoel omcirkel je maar beter (in het roze) in je agenda

Zaterdag gaat de Giro van start en zet Remco Evenepoel zijn missie om na die van Spanje ook een gooi te doen naar de Ronde van Italië. Het zwaartepunt ligt zonder meer in de slotweek, maar ook de sprinters komen zeker 6 à 7 keer aan hun trekken. Daarnaast een grote dosis spektakel tegen de chrono én in de bergen, waar de verwachte tweestrijd tussen Evenepoel en Roglic echt zal losbranden. In deze tien etappes zal de klassementsstrijd het hardst gevoerd worden. Omcirkel onderstaande dagen dus alvast in het roze in je agenda.