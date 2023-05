Antwerp-coach Mark van Bommel heeft het bekerfeest al verteerd, zijn spelers ook? “Ik heb ze losgelaten, maar ze zijn professioneel genoeg”

De Nederlander heeft het bekerfeestje intussen al verteerd. Maandag stond hij met de invallers en de reservespelers alweer op het trainingsveld. De jongens die aan de finale waren gestart, bleven binnen voor een recuperatiesessie. “De ontlading op het veld en in de kleedkamer, dat zijn de mooiste momenten. Samen met de viering met de fans natuurlijk, daar doe je het voor. Zelf heb ik het rustig gehouden en amper iets gedronken. Maar mijn spelers heb ik losgelaten. Ze zijn professioneel genoeg om daarmee om te gaan”, stak Mark van Bommel van wal op zijn persbabbel daags voor de wedstrijd tegen Union. De Nederlander moest zondag Willian Pacho en Vincent Janssen vroegtijdig naar de kant halen. “Gelukkig waren het krampen en geen echte blessures.” Het tweetal is dus weer inzetbaar.

Geen titelfavoriet

Woensdag is het alweer de vijfde onderlinge confrontatie tussen de teams van Karel Geraerts en Van Bommel. “Union is gewoon een erg lastige tegenstander. Ze beheren alle facetten van het spelletje en kunnen variëren. We gaan ons niet aanpassen aan de tegenstander en zullen proberen ons eigen spel te spelen”, aldus Van Bommel, die Union als titelfavoriet naar voren schuift en dus niet zijn eigen team.

“We zijn geen favoriet en dat zeg ik niet om onszelf in de rol van underdog te praten. We spelen tegen drie topclubs in deze play-offs en de statistieken liggen erg dicht bij mekaar. De titelrace kan alle kanten op”, aldus Van Bommel, die als speler van Bayern München en PSV meermaals de dubbel competitie-beker won. Lukt het hem ook als coach? “We willen gewoon elke wedstrijd winnen”, bleef het bij een cliché.

© BELGA

Wat opviel na de Antwerpse bekerzege waren voorzitter Gheysens, de technische staf en de spelers zelf die verkondigden hoe goed de groepssfeer bij het Stamnummer 1 is. “Dat kan ik alleen maar bevestigen. Het is ontzettend prettig werken als trainer. Je begint als coach met een plan en je probeert de spelers daarin mee te krijgen. En we zijn nog steeds aan het groeien. Uiteraard zijn er klikjes in de ploeg, maar de grote groep is één geheel en dat is het belangrijkst”, besloot Van Bommel.