Onze tv-tips: een angstaanjagende vlucht, een muur in het bos en een motorracer

Apollo 13

VTM4, wo, 20.35u

Een van de allerbeste films uit 1995. Regisseur Ron Howard won voor dit Amerikaans drama dat gebaseerd is op waargebeurde feiten twee Oscars. Centraal staat het vertrek van Apollo 13 in 1970 naar de maan. De rest krijgt weinig aandacht. Maar wat een routineklus lijkt te worden draait anders uit wanneer de bemanning een knal hoort. De bemanning zit vast op 300.000 kilometer van de aarde. (tove)

Frontlinie

NPO2, woe, 20.28u

Journalist Dore is in Bialowieza, een Pools dorp in het oerbos aan de grens met Wit-Rusland. Ze ontmoet mensen die vluchtelingen in nood helpen. Want na de inval in Oekraïne is het bos het nieuwe IJzeren Gordijn geworden. De Poolse regering laat een 186 kilometer lang hek bouwen. Wie betrapt wordt, riskeert een gewelddadige pushback. Een shockerend verhaal dat je naar de keel grijpt. (tove)

Missile from the East

Canvas, wo, 23.05u

Tijdens de Grand Prix van 1961 in Zweden besluit de Oost-Duitse motorracer Ernst Degner over te lopen naar het Westen. Een jaar later wint hij met Suzuki het WK, waarna het Japanse merk uitgroeit tot een gevestigde waarde in de motorwereld. Maar dan slaat het noodlot toe. Via getuigenissen van o.a. zijn zoon wordt in deze docu het verhaal verteld van deze fascinerende, complexe man. (tove)