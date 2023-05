Van stopcontacten uit de muur tot in brand gestoken slot: huurder die zelf zijn opzeg gaf laat appartement als stort achter

Stopcontacten die uit de muur bungelen, kapotte deurstijlen, bepleistering van de muur: een huurder liet zijn appartement in Merksem als een stort achter. Ook zijn halve kapotte inboedel en schimmelend en rottend eten ligt er nog. Eigenaars Gudrun en Bart uit Pulderbos belden de politie, maar daar klonk het dat ze een burgerlijke procedure moeten opstarten en dat de Antwerpse politie dagelijks zo’n ravage in huurappartementen ziet. “Ik heb alvast een container laten komen”, zegt Bart, die alles probeert te kaderen in zijn context om het zelf mentaal te kunnen vatten.

Gudrun Vanderbeck en Bart Van Sichem schrokken toen ze zondag op de afspraak verschenen om de sleutel op te halen. “Wij zijn zeker geen huisjesmelkers of zo. In dit appartement in Merksem hebben we zelf vroeger nog gewoond als jong koppel. Deze huurder die er drie jaar geleden introk was de eerste na de grote renovatie die we hadden gedaan. Zo hadden we een nagelnieuwe badkamer geïnstalleerd. Ook de keuken was helemaal vernieuwd.”

De jongeman had zelf zijn huuropzeg gegeven na drie jaar. “Toen hij hier kwam huren, had hij nog een zwangere vriendin en een grootmoeder die borg stond. Het leken normale mensen. Maar het koppel ging uiteen. Zijn vriendin is intussen met hun kindje van 2 jaar in West-Vlaanderen gaan wonen. De oma is overleden. Hij had het kindje als alleenstaande papa ook soms bij hem. Toen hij ons liet weten dat hij dichter bij zijn kindje in West-Vlaanderen wou gaan wonen, klonk ons dat heel logisch”, zegt Bart. “Zijn huur heeft hij altijd vrij correct betaald, met uitzondering van de laatste maand, toen ontvingen we niks meer. We merkten wel dat het niet gemakkelijk voor hem was om de huur te betalen. Soms vroeg hij een afbetaling of kwam het wat later, maar daar toonden we begrip voor.”

Alle lampen uit plafond, deur in brand gestoken

Vermits hij zijn opzeg had gegeven, hadden ze zondag 30 april om 11u afgesproken met de huurder om de sleutel terug te geven. “Toen we in Merksem kwamen, was hij er niet, maar de sleutel zat wel gewoon op de deur. Binnen troffen we een ravage aan. Ik heb als verhuurder al wat meegemaakt maar dit tart alle verbeelding. Van regelrechte vernielingen, zoals de klinken van de deur, kapotte deurstijlen, een verbrijzeld frontpaneel van de oven tot alle lampen uit het plafond en stopcontacten uit de muur. Omdat hij de sleutel van de brievenbus kwijt was, heeft hij die gewoon kapot getrokken. Het slot van de voordeur was rondom zwartgeblakerd. Volgens een buurman heeft hij zelf het slot in brand gestoken omdat hij de deur niet los kreeg en hoopte hij zo dat slot eruit te branden.”

Binnen ligt nog de halve inboedel en opgeblazen flessen met gistende dranken en vervallen voedingsproducten. “Die jongen had alleen een brommer, geen aanhangwagen om naar het recyclagepark te rijden. De tweede slaapkamer gebruikte hij dan maar als stort. Hier staat een kapotte wasmachine, een kapotte lattenbodem: noem maar op.”

Bart heeft nu een container besteld om alles af te voeren. “Dat kost me 500 euro en ook nog 50 euro voor de parkeerverboden van de stad Antwerpen. Hij had twee maanden waarborg betaald drie jaar geleden, waar je dus al een maand huurachterstal moet aftrekken. Met die huur van de container blijft er van de waarborg niet veel meer over.”

Bijzonder: de huurder weet dat hij in de fout is. “Hij heeft op de muur een schuldbekentenis gekleefd met het voorstel van een afbetalingsplan van 250 euro per maand voor het ongemak en de schade. Naar dat blad papier heeft hij dan op de muur met alcoholstift pijlen getrokken, zodat we zijn boodschap zeker niet zouden missen. Die muur moeten we dan ook al helemaal terugschilderen in meerdere lagen, want alcoholstift is niet direct afgedekt.”

Bart en Gudrun belden de politie. “Maar de agenten wilden eerst niet komen. Ik heb hen dan laten komen voor brandstichting, aan dat slot, en daar zijn ze wel proces-verbaal van komen opstellen. Ik heb hen dan ineens het appartement getoond. Ze vertelden dat ze dagelijks zulke ravage zien in huurappartementen. Als verhuurder kan je niet anders doen dan een burgerlijke procedure opstarten. Maar we hebben dat ooit al gedaan en het procederen heeft ons alleen maar geld gekost, hoewel we altijd gewonnen waren. Maar zo’n huurder verhuist en ‘verdwijnt’ dan gewoon.”

Fout rechtzetten

“Ik ga nu zelf zo veel mogelijk eigenhandig herstellen”, vertelt Bart. “En ik ga mijn voormalige huurder voorstellen om mee te komen helpen bij het opruimen. Iedereen verdient de kans om zijn fout recht te zetten. Ik probeer dit een beetje te vatten voor mezelf door het in de context te bekijken. Sommige mensen hebben echt wel een soort woonbegeleiding nodig. Maar het is zuur. Van een verhuurder wordt een kwalitatieve woning verwacht, dan mag je van de huurder toch ook onderhoud verwachten.”

Of er in die drie jaar signalen zijn geweest? “Als ik binnenkwam, viel het me wel op dat het er rommelig was. Ik heb hem daar eens over aangesproken. Maar je gaat dan niet vragen om de rest van de kamers te zien. Op een gegeven moment had de onderbuur klachten over water dat via zijn plafond binnensijpelde. Ik ben toen gaan kijken, en het bleek afkomstig van de vaatwasser die mijn huurder al drie jaar gebruikt had zonder de filter schoon te maken of te vervangen. Nu we bij dit zijn uitgekomen, weet ik wel zeker dat deze jonge vader eigenlijk niet in staat was in zijn eentje te wonen.”

