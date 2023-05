“Corona-bezoekjes bij uw bomma waren uit den boze, maar een bende doppers mag wel zijn gang gaan?”

Brustem lag een weekend wakker door een illegale rave. De politie stond erbij en keek ernaar, want gedogen zou veiliger zijn geweest dan het domein ontruimen. Was deze gang van zaken de juiste oplossing volgens onze lezers?

Brustem, een deelgemeente van Sint-Truiden, stond een heel weekend in rep en roer door het uitbreken van een illegale rave. Zowel de politie als het leger kwamen ter plaatse, maar grepen niet in. Vanwege de omvang van het evenement zou het niet veilig zijn geweest om hardhandig op te treden. Ze kozen dus voor een gedoogbeleid.

“Men liet het kalf gewoon verdrinken” Lezer Michel

Had ordehandhaving harder op moeten treden tegen de feestende meute? Als het van de buurtbewoners afhangt, wel. Zo geven Kurt en Conny van lokale B&B Casa de Paja aan dat ze vrijdagavond de politie belden, maar die niet gekomen is. Ook andere mensen uit de omgeving zijn teleurgesteld in de aanpak van de overheid. “Wat er bij mij niet ingaat, is dat ze niet op korte tijd manschappen konden mobiliseren. Ze hebben mensen massaal laten toestromen”, reageert Rohnny.

Decibels verminderen

De mening van onze lezers is meer verdeeld. Ongeveer de helft van onze respondenten vond een gedoogbeleid voor de rave te laks. “Corona-bezoekjes bij uw bomma die op sterven lag was uit den boze, maar een bende lege doppers mag wel gewoon zijn gang gaan?”, vraagt Anneleen zich af.

Niet enkel Anneleen is niet gediend met het (gebrek aan) politieoptreden. “Sedert vrijdagmorgen was er verdacht veel beweging. Maar men liet het kalf gewoon verdrinken. Toen het hopeloos te laat was om nog ‘veilig’ in te kunnen grijpen, had men toch nog op een “vredelievende” manier kunnen vragen de decibels te verminderen?”, vindt ook Michel.

Mario maakt zich dan weer zorgen om de ravers in kwestie. “Overleg met politie en andere hulpdiensten is onontbeerlijk om zulke grootschalige evenementen in goede banen te leiden. Wat als er iets was misgegaan? Wat dan? Geen vluchtwegen voorzien, geen Rode Kruis stand-by, ...”

Ten slotte zijn er nog de lezers die vrezen dat het niet bij een eenmalig incident zal blijven. “Dat is de jeugd of, liever gezegd een bepaalde groep, het signaal geven dat alles zomaar kan omdat we niks kunnen doen. Dit moet zwaar bestraft worden”, schrijft Johan.

Uit elkaar schieten

De andere helft van onze respondenten vond het dan weer wel goed dat de politie de rave liet gebeuren. “Anders ging er uiteindelijk toch maar weer geweld aan te pas komen. Daar heeft niemand iets aan. In Frankrijk en Italië treden ze zwaar op tegen free party’s, maar daar vallen ook enorm vaak gewonden aan beide kanten”, merkt Manoe op.

Anderen maken dan weer de vergelijking met het La Boum-festival dat tijdens de Coronaperiode plaatsvond. “Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Als op andere plaatsen blijkt dat met geweld geen halt kan geroepen worden aan zo een manifestatie, dan is gedogen beter.”

“Dit moet in de toekomst vermeden worden door het toepassen van zeer strenge straffen aan de organisatie van dergelijke rave party’s” Lezer Rika

“Wat kunnen een honderdtal agenten en militairen beginnen tegen duizenden feestvierders? Hard optreden haalt in zo een situatie niets uit, je kan ze moeilijk uit elkaar schieten”, vindt ook Noëlla.

Toch zien ook de voorstanders van het gedoogbeleid liever geen tweede keer zo’n gigantisch illegaal feest. “In alle rust en met geen agressie en geweld is er een einde gekomen, maar dit moet in de toekomst vermeden worden door het toepassen van zeer strenge straffen aan de organisatie van dergelijke rave party’s”, laat Rika weten.