Dankzij ‘Boer Zkt Vrouw’ zijn Olivier en Marie-Harry al 15 jaar samen: “Maar ik zou er nooit meer aan meedoen”

Tijdens Boer Zkt Vrouw in 2008, toen de liefde tussen boer Olivier en boerin Marie-Harry nog pril was. Rechts: Olivier en Marie-Harry 15 jaar later. , Jef Matthee — © VTM

Ravels

Wat als de jager verliefd wordt op een andere jager? Het gebeurde in Boer Zkt Vrouw, editie 2008. En kijk, powerkoppel Marie-Harry Willems (38) en Olivier Smets (38) uit Ravels zijn 15 jaar en twee tienerzonen later nog steeds bij elkaar. “Communiceren, problemen uitspreken”, klinkt het in koor. “Al werden we met de jaren ook milder. In het begin maakten we meer ruzie.”