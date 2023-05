Familie van Meghan Markle beschuldigt haar van liegen en noemt haar een narcist: “Zonder onze vader zou ze nog steeds een serveerster zijn”

Meghans vader Thomas Markle Sr, haar halfbroer Thomas Markle Jr en haar halfzus Samantha Markle hielden samen een interview over de hertogin van Sussex met de Australische televisiezender 7NEWS. Dit is voor het eerst sinds ze het contact met Meghan verloren nadat ze in 2018 met prins Harry getrouwd is.

Volgens Thomas Sr waren ze hun hele leven close. “Haar jeugd was met mij. Sinds haar zesde schooljaar woonde ze bij mij”, zegt hij. “Elke keer als we de kans hadden om iets samen te doen, deden we dat. Ik hielp haar op de middelbare school. Ik hielp haar op de universiteit. Meghan hield van mij. Ik ben haar held. En opeens was ik verworpen.”

(Lees verder onder de foto)

Thomas Markle Sr, de vader van Meghan. — © BELGAIMAGE

Afspraken met paparazzi

Thomas Sr zou zijn dochter zelfs weggeven tijdens de trouwceremonie van Meghan Markle en prins Harry. Maar Buckingham Palace zei dat hij niet meer aanwezig zou zijn op de bruiloft nadat bekend werd dat hij afspraken met de paparazzi had gemaakt. In het interview zegt hij dat hij daar nu spijt van heeft. Sindsdien heeft Meghan alleen nog contact met haar moeder, Doria Ragland.

De familieleden denken echter dat ze geen contact meer met Meghan hebben omdat ze niet goed genoeg zouden zijn voor de koninklijke familie. Zij denken dat ze over hen heeft gelogen. “Wat ze aan de koninklijke familie en Harry heeft verteld, zou niet overeenkomen met de waarheid”, zegt Samantha.

Interview met Oprah Winfrey

Ze waren ook niet verbaasd toen Meghan in een interview met Oprah Winfrey deed alsof ze geen familie had. “Ik was niet verbaasder dan normaal toen ze zei dat ze haar vader had verloren”, zegt Samantha. “We wisten dat ze onze vader niet had verloren. Ze heeft het contact met onze vader verbroken en daar zit een groot verschil in. Het was bewust.”

Ook zei ze dat ze geen broers of zussen had. Samantha ging hiervoor zelfs naar de rechter en klaagde haar halfzus aan wegens laster, maar verloor de rechtszaak. In het interview haalt ze uit naar Meghan en noemt ze haar een narcist. “Ze deed aan zelfverheerlijking in plaats van dat ze zei: Mijn vader is geweldig. Hij plaatste mij in de beste scholen, deed zijn best en daar ben ik dankbaar voor. Zonder onze vader zou ze nog steeds een serveerster zijn”, zegt Samantha.

(Lees verder onder de foto)

Samantha Markle, de halfzus van Meghan.

Geen contact na beroerte

Zij wil het ook niet goedmaken met Meghan. “Ik denk niet dat ze empathie, spijt of schaamte kan voelen”, zegt Samantha. Vader Thomas Sr zou wel graag zijn dochter weer willen zien en halfbroer Thomas Jr zou met haar en zelfs prins Harry willen praten als het geen publiciteitsstunt zou zijn. “Als Meghan hier zou zijn, zou ik voorstellen om te wandelen. Ik zou vragen wat er mis is en hoe ik het goed kan maken”, zegt Thomas Sr. Veel vertrouwen heeft de vader echter niet. Vorig jaar kreeg hij een beroerte, maar zelfs toen liet Meghan niets van zich horen. “Als ze dan niet eens komt en een beroerte haar niet tot actie zet, wat dan wel?”, vraagt Thomas Sr zich af.