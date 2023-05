Reekshoofden Daniil Medvedev en Andrey Rublev halen kwartfinales ATP Madrid niet

Het ATP Masters 1.000-toernooi in Madrid (gravel/7.705.780 euro) zit erop voor de Russische reekshoofden Daniil Medvedev (ATP 3) en Andrey Rublev (ATP 6). Beide spelers kwamen dinsdag niet door de achtste finales.

Telkens was een landgenoot te sterk. Medvedev verloor met 7-6 (7/1) en 6-4 van Aslan Karatsev (ATP 121), Rublev moest met 7-6 (10/8) en 6-4 de duimen leggen voor Karen Khachanov (ATP 12). Medvedev was in de Spaanse hoofdstad het tweede reekshoofd, Rublev het vijfde reekshoofd.

Karatsev treft bij de laatste acht de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 10), het achtste reekshoofd, en de Chinees Zhizhen Zhang (ATP 99). Khachanov neemt het op tegen de Spaanse nummer een van de wereld Carlos Alcaraz of de Duitser Alexander Zverev (ATP 16), de laatste twee winnaars van het toernooi in Madrid.