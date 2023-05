Bestuurster botst tegen verkeerseiland en raakt lichtgewond in Veldwezelt

Op de Kiezelweg in Veldwezelt is een bestuurster dinsdag rond 15.40 uur tegen een verkeerseiland gebotst. Ze raakte lichtgewond. Vermoedelijk werd de vrouw uit Tongeren onwel.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Esso. Er was geen ander voertuig bij betrokken. De vrouw uit Tongeren raakte eerst het eiland met verkeersbord en kwam daarna in de tegenovergestelde richting tegen een duiker tot stilstand. Ze raakte lichtgewond en werd met de ziekenwagen naar het AZ Vesalius in Tongeren gebracht. De wagen werd getakeld. siol