Ronde van de Toekomst krijgt vanaf dit jaar vrouweneditie

De vrouweneditie start met een tijdrit van 14,5 kilometer in en rond Saint-Vallier. Daarna volgen een vlakke rit van 91 km tussen Charolles en Louhans-Chateaurenaud en een heuvelrit van 97 km tussen Saint-Didier-sur-Chalaronne en Val d’Epy. De twee bergetappes van 76 km tussen Challes-les-Eaux en Megève en van 96 km tussen Saint-Gervais Mont-Blanc en Sainte-Foy-Tarentaise zullen bepalen wie de eerste eindwinnarres ooit wordt.

De mannenwedstrijd, die algemeen wordt beschouwd als de Tour de France voor jongeren, bevat negen etappes en start in Carnac. Na twee tijdritten en passages over mythische Alpencols als de Col de la Loze en de Col du Mont-Cenis eindigt de Ronde van de Toekomst voor mannen traditioneel in de Savoie, waar de finish van de negende en de laatste etappe ook in badplaats Sainte-Foy-Tarentaise zal liggen.

Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) won de editie van vorig jaar. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar won de Ronde van de Toekomst in 2018.