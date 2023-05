Philippe Clement annuleert enige rustdag van de week na grootste thuisnederlaag in jaren van AS Monaco

De zware 0-4-nederlaag tegen Montpellier is hard aangekomen bij AS Monaco. Vooral trainer Philippe Clement toonde zich ook daags nadien ontevreden en nam prompt de enige vrije dag van zijn spelers deze week af. “Als jullie zo doorgaan, gooien jullie alles in de vuilbak.”

“Het is goed wat we tot nu toe hebben gedaan dit seizoen,” zei Philippe Clement zondag tegen een kleedkamer die in de put zat door de 0-4-nederlaag tegen Montpellier, “maar wees voorzichtig, als jullie zo doorgaan, gooien jullie alles weg.” AS Monaco staat met nog vijf competitiewedstrijden te gaan voorlopig vierde, maar telt slechts twee punten voorsprong meer op nummer vier Lille.

Maandag was Clement nog steeds ontevreden over de ondermaatse prestatie van zijn team in het weekend. Hij nam de spelers prompt hun enige vrije dag van de week af. Hij riep iedereen om op in de spiegel te kijken en zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ook de 3-0-nederlaag tegen Lens een week voordien, speelt mee in die beslissing. “Geen enkele speler kan tevreden zijn over zijn wedstrijd”, zei Clement ook nog. “Voetbal is geen individuele sport, het is een collectieve sport en dat zijn we vergeten.” De Belgische trainer had na de wedstrijd tegen Lens gehoopt op een reactie van zijn spelers, maar die kwam er dus niet. De derde plaats lijkt zo stilaan onhaalbaar, want Monaco telt nu al vijf punten achterstand op Lens.