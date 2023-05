Cher en Alexander Edwards niet langer een koppel

De Amerikaanse zangeres Cher (76) is niet langer samen met de 39 jaar jongere Alexander Edwards. Dat meldt het Amerikaanse TMZ. Tegen alle geruchten en vermoedens in, waren de twee zelfs nooit verloofd.

Na slechts zes maanden zetten Cher en producer Alexander Edwards een punt achter hun relatie. In december 2022 deelde de Believe-zangeres op haar Instagram nog een foto van een opvallende diamanten ring. “Hier zijn geen woorden voor”, verwees ze naar haar vriend. Meteen werd gespeculeerd dat er snel een trouwerij zou aankomen. Nu blijkt dat er nooit een aanzoek is geweest en dat de zogenaamde verlovingsring niet meer dan een bombastische diamanten ring is.

Het is nog onduidelijk waarom de relatie stukliep, maar na Tom Cruise, Gene Simons, Richie Sambora en Val Kilmer kan nu ook Alexander Edwards aansluiten in het rijtje van Chers’s ex-vriendjes.