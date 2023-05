Luca Brecel pot hoge kijkcijfers voor Eurosport

Sheffield

Luca Brecel deed het niet alleen schitterend in de Crucible, maar ook op Eurosport. The Belgian Bullet wist gemiddeld liefst 288.000 snookerliefhebbers aan het scherm te kluisteren. De finale van het WK snooker staat daarmee op de 14de plaats van best bekeken tv-programma’s in Vlaanderen afgelopen maandag.