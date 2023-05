Kevin De Bruyne mist waarschijnlijk ook duel tegen West Ham: “Hij traint nog niet met de groep”

De Bruyne kreeg vorige week woensdag in de slotfase van de Premier League-topper tegen Arsenal (4-1 zege) af te rekenen met een pijnscheut in het been. Coach Pep Guardiola wisselde hem uit voorzorg. De Bruyne was voordien in uitstekende doen met twee goals en een assist en legde de partij zo in een beslissende plooi. Zondag kwam hij in de competitiewedstrijd bij Fulham (1-2) niet in actie. “Kevin is opnieuw beginnen te trainen, maar nog niet met de groep”, verklaarde Guardiola op zijn persbabbel dinsdag. City traint later dinsdagnamiddag nog een keer. “We zullen zien hoe hij zich dan voelt.”

Guardiola kan tegen West Ham mogelijk wel opnieuw rekenen op verdediger Nathan Aké. De Nederlander hervatte de groepstrainingen nadat hij de laatste drie duels miste met een dijbeenblessure. Manchester City nam de voorbije week de leiding in de Premier League over van Arsenal. De Citizens tellen 76 punten en hebben nog een wedstrijd minder gespeeld dan de Gunners (75 ptn).