Georges-Louis Bouchez kop van jut bij ‘Special forces’: “Ga het zelf maar eens doen”

“We hebben het gevoel dat je het nu al opgeeft.” Dat is een van de verwijten die Georges-Louis Bouchez kreeg in de eerste aflevering van het VTM-programma ‘Special Forces: wie durft wint’. De MR-voorzitter, sinds kort reservist in het leger, dient zijn criticasters nu van antwoord.

In Special Forces: wie durft wint op VTM worden elf deelnemers in de woestijn van de Marokko aan proeven onderworpen die ook de Special Forces – de eliteploeg van ons leger – moeten doorstaan. De deelnemers zijn een kransje bekende Vlamingen, met onder anderen Koen Wauters, Laura Tesoro en Francesco Planckaert, maar ook de Waalse MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die laatste is niet zo een verrassende keuze. Vorige maand nog maakte Bouchez bekend dat hij – geïnspireerd door de oorlog in Oekraïne – begonnen was aan een opleiding tot reservist. Dat zijn burgers die zich naast hun reguliere baan ook parttime inzetten voor het leger.

Bouchez in het VTM-programma ‘Special Forces: wie durft wint’.

Kandidaat-reservisten moeten twee weken naar Marche-en-Famenne op een bootcamp en daarna proeven afleggen. In de eerste aflevering van Special Forces: wie durft wint zegt Bouchez: “Sinds vrijdag ben ik reservist. Ik ben geslaagd in alle proeven (...) Ik ben nu wel verplicht om ver te geraken in het programma, anders denkt het leger dat zijn tests op niets trekken.”

Meteen gaat het fout

Dat schepte hoge verwachtingen. Maar al vanaf de eerste proef ging het fout. De elf deelnemers moesten in groep een parcours over geaccidenteerd terrein lopen. De MR-voorzitter bengelde eerst achteraan, liet gaande weg zelfs een gat vallen en begon dan te wandelen in plaats van te lopen. De tien anderen riepen nog: “Komaan Georges, er komt altijd een einde. Als je niet loopt, heeft de groep er last van.”

Maar Georges-Louis bleef wandelen. Daarom kregen de deelnemers een straf van de instructeurs: 10 burpees – je plat op de grond gooien, in één keer recht komen en handen klappen. Daarna mocht de groep naar het basecamp lopen en weer bleef Georges-Louis achter. Zijn verweer: “Er zit een steentje in mijn schoen.” Off screen zei hij: “Ik hou er niet van als mensen met de vinger wijzen en zeggen: Het was jouw fout.”

Toen de groep opnieuw burpees moest doen en Bouchez er 50 deed in plaats van 10 doet, keurden de instructeurs ze allemaal af omdat zijn oefening letterlijk niet diep genoeg ging. Ze geloofden de kreunende auwtjes en oeitjes van Bouchez ook niet. De eerste opmerking over zijn gebrek aan teamspirit en inzet begonnen te komen. Bouchez weerde zich: “Voor het normale leven ben ik wel fit genoeg: wandelen, trappen lopen… dat kan ik. Maar wat we hier moeten doen, heeft niets te zien met het normale leven.”

De proeven in het programma zijn bijzonder zwaar, en dat heeft ook Bouchez geweten.

Gekoppeld aan Wauters

Met jerrycans sleuren is ook geen dagelijkse kost. Ook dat moesten de Special Forces-kandidaten de eerste dag doen. Georges-Louis Bouchez werd gekoppeld aan Koen Wauters. In plaats van samen te werken, moest Wauters alleen de jerrycan van 20 kilo een berg op en af sleuren. Op het einde weigerde de MR-voorzitter zelfs te lopen waardoor de groep buiten tijd aankwam. Hij excuseerde zich nog wel bij de groep en zei dat ze zijn avondeten onder elkaar mochten verdelen maar de groep wuifde hem weg.

’s Nachts kreeg Bouchez de volle laag van de instructeurs: “We hebben het gevoel dat je je niet voldoende voorbereidde. Dat je het nu al opgeeft. Je bent gewicht voor de groep. Je draagt niets bij.”

“Wacht maar”

De dag na de wanprestaties was Bouchez kop van Jut op sociale media en in de pers. Gevraagd om een reactie liet Bouchez via zijn woordvoerder aan het Nieuwsblad kort weten: “Wacht op de volgende aflevering.”

Aan de Franstalige nieuwszender LN24 gaf Bouchez wat meer commentaar. “Volgende week spreekt iedereen wel anders. Aan zij die me nu verwijten dat ik pretentieus ben, zeg ik dat ik eerlijk was en van bij het begin vertelde dat ik niet op en top voorbereid was. Maar dat betekent niet dat ik mijn verantwoordelijkheid niet neem. Dat zal je nog wel zien. Anderzijds: dit is maar een spel hé. En bovendien daag ik iedereen die nu kritiek heeft uit, het zelf eens te gaan doen.”