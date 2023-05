Voerense kinderen trekken op Roefeldag naar dierenarts en boerderij

Voeren

Dit jaar vond de Voerense Roefeldag plaats in deelgemeente Moelingen. Bijna 20 jongeren meldden zich bij de Jeugdraad om kennis te maken met een aantal beroepen en om deel te nemen aan leuke activiteiten. De Roefeldag is een activiteit om kennis te maken met beroepen die de ‘grote’ mensen uitoefenen. Na het ‘inchecken’ trok de groep eerst naar dierenarts Winters en vervolgens naar de boerderij Schijns waar de jongeren pasgeboren kalfjes mochten aaien en alles mochten vernemen over het boerenleven. Deskundige uitleg kregen zij van dochter Sophie. Onder begeleiding van de jongeren van de Jeugdraad brachten de jongeren een bezoek aan fruitbedrijf Theunissen en mochten zij bij het bezoek aan het ijssalon Mêrsi genieten van een ijsje. In de namiddag stond een fietsparcours op het programma. Dit gebeurde onder leiding van de politie van Voeren. (nm)