Fans overtuigd dat Richard Madden nieuwe James Bond wordt na filmpje op sociale media

Stanley en Richard, die samen een rol vertolken in de serie Citadel, hadden een filmpje online gezet waarin ze beiden een Martini drinken. En elke James Bond fan weet dat dit de favoriete drank van de Britse geheim agent is. Vervolgens vraagt Stanley aan Richard: ‘Hoe is de jouwe?’ Daarop antwoordt hij: ‘Heerlijk.’Veel mensen lijken in deze video een hint te zien naar de toekomst van James Bond. De laatste Bondfilm, No Time To Die, verscheen eind 2021 in de bioscopen. Het werd toen gecommuniceerd dat dit de zwanenzang was van Daniel Craig. Daniel was de zesde acteur sinds 1962 die de rol van James Bond invulde in de officiële filmreeks.

Madden is vooral bekend als Robb Stark in de serie Game of Thrones, maar was ook te zien in de films Rocketman en 1917. De makers van de Bondfilms hebben vorige maand gezegd dat ze nog altijd geen nieuwe acteur hebben. En toen klonk het dat dit ook niet in de eerstvolgende weken zou beslist worden. Maar dat kan uiteraard ook een leugentje om bestwil zijn.