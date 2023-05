Voerense amateurkunstenaars tonen hun werk in tuin van assistentiewoningen

‘s-Gravenvoeren

Zondag stapten tien Voerense Amateurkunstenaars uit de schaduw in de zonovergoten Binnentuin van de assistentiewoningen van Ocura (rust- en verzorgingstehuis) in ’s-Gravenvoeren. De talrijke bezoekers ontdekten een tiental kunstvormen waarmee dorpsgenoten bezig zijn in hun vrije tijd: smeedwerk, beeldhouwwerken, schilderijen, haakwerk, keramiek, fotografie, bloemen, poëzie, kinderboekjes. Laura Silvano van Teuven werd geïnterviewd door journaliste Hilde Lieten over haar poëziebundel TotZinnenGebracht en Lieten stelde ook haar kinderboeken voor die zij schreef ten voordele van Oekraïne. Uiteraard konden de bezoekers spreken met de kunstenaars over hun werk. En was er tijd voor een stukje taart en een drankje en een brok gezelligheid. (nm)

