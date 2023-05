Dertiger riskeert 7 maanden cel voor vechtpartij met inspecteurs: “Nam agent in wurggreep”

Twee jaar geleden belde de huisarts van de dertiger naar de politie voor bijstand omdat de man in een psychose zou verkeerd hebben. De agenten snelden naar de ouderlijke woning van de man, waar hij zich in zijn kamer had teruggetrokken. De dertiger was onder invloed van drank en wiet.

Wurging

De inspecteurs probeerden om de situatie te ontmijnen en besloten om de kamer van de dertiger binnen te gaan. Daar liep het grondig mis. “De agenten kregen de kans niet om te vertellen wat ze kwamen doen. De beklaagde werd meteen agressief en haalde zijn gsm boven om de agenten te filmen. Hij dreigde ermee alles te streamen op Facebook. Opeens haalde hij uit met zijn vuist, trok hij aan de vest van een van de inspecteurs en gaf de andere agent vier vuistslagen in het gezicht. Uiteindelijk nam hij een van mijn cliënten in een wurggreep en riep hij dat hij hem kapot zou maken”, klonk het bij de raadsman van de agenten. “De collega die ter hulp schoot, kreeg achterwaarts trappen toegediend. De gewurgde inspecteur vreesde voor zijn leven en probeerde vrij te komen door zijn handen naar zijn nek te brengen. Toen beet de beklaagde zelfs in zijn duim.”

Uiteindelijk wist de agent te ontkomen door een vinger in de ogen van de beklaagde te duwen. De inspecteurs bleven achter met bijtwonden, een gebroken neus en een bloeduitstorting aan het rechteroog. Volgens hun raadsman is er buiten de fysieke schade ook een grote morele schade. Voor de beide inspecteurs wordt een schadebedrag van 1.000 euro gevraagd.

Bipolaire stoornis

Volgens de aanklager zijn de psychotische gedragingen van de dertiger druggerelateerd en kampt hij niet met een geestesstoornis. Voor de man wordt dan ook een celstraf van zeven maanden met uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 2.000 euro geëist.

Zijn raadsman wees op de problematische historiek van de dertiger. “In 2018 werd hij opgenomen maar kreeg hij geen diagnose. Volgens zijn huisarts is hij bipolair en lijdt hij aan paranoïde schizofrenie. Ik vraag om rekening te houden met de schulduitsluitingsgrond. Ondergeschikt vraag ik een werkstraf.”

Vonnis volgt op 30 mei.