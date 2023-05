Als Antwerp geen kampioen wordt, dan wordt het eigenlijk beter derde dan tweede (als het de groepsfase van de Champions League niet haalt)

Indien de uitsluiting van Russische clubs in Europa zoals verwacht wordt gehandhaafd, is Antwerp als bekerwinnaar al zeker van een plaats in de play-offs van de Europa League. Bij kwalificatie gaat de Great Old naar de groepsfase van de Europa League. Wordt het in de play-offs van de Europa League uitgeschakeld, dan komt het in het de groepsfase van de Conference League terecht en is het zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar.

Stel evenwel dat Antwerp in de competitie tweede wordt. Dan begint hun Europees seizoen in de tweede voorronde van de Champions League. Daar zijn de mogelijke tegenstanders de nummers twee uit Griekenland, Schotland en Oekraïne of Tsjechië. Als Antwerp daar wordt uitgeschakeld, komt het in de derde voorronde van de Europa League terecht. Overleeft rood-wit ook die derde voorronde van Europa League niet, dan komt rood-wit in de play-offs van de Conference League terecht. Lukt het daar ook niet, dan is het Europees seizoen voorbij.

Europees tot Nieuwjaar of... eind augustus?

Met andere woorden: als bekerwinnaar is Antwerp ook bij verlies in de voorronde zeker van een groepsfase in de Conference League en verzekerd van Europees voetbal tot Nieuwjaar. Als Antwerp als tweede in de rangschikking in de respectievelijke voorronden telkens wordt uitgeschakeld, zit het Europees seizoen er eind augustus op.

Antwerp heeft overigens niet de keuze, want de Europese voetbalbond UEFA verplicht de clubs in de hoogst mogelijke competitie het Europees seizoen te start.

Bij een landstitel begint Antwerp zijn Europees seizoen dan weer in de play-offs van de Champions League en speelt het bij uitschakeling daar in de groepsfase van de Europa League. Ook dan is het zodoende tot Nieuwjaar van Europees voetbal verzekerd.

(lvdw)