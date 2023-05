Heb je geen zin of tijd om te koken, dan ben je bij Sensi in Hasselt aan het juiste adres. — © Sven Dillen

Van Vlaamse klassiekers tot pizza, pasta en belegde broodjes: heb je geen zin of tijd om te koken, dan ben je bij Sensi in Hasselt aan het juiste adres. Al is dat adres wel veranderd. Sensi verhuisde zopas naar het Hasseltse gehucht Tuilt.