Zo wil Tongeren de jeugd betrekken bij Kroningsfeesten

Tongeren

De Tongerse graffitikunstenaar Flipka (Philippe Vroonen) wil samen met enthousiaste Tongenaren het project ‘Mariahuisjes’ realiseren in kader van het Kroningsthema ‘#Zoekverbinding’. Centraal in het project staat een tijdelijke kapel die Flipka momenteel opbouwt op het binnenplein van Julianus Shopping. Het geraamte van de kapel bestaat uit vuren regels en OSB-platen. Voor de bekleding gebruikt hij afgedankt bouwmateriaal. Leerlingen van de Pentagoon Academie zullen de dakpannen van de kapel bewerken. Twee zaterdagen wordt er aan de kapel een workshop georganiseerd voor telkens 20 personen. Elke deelnemer krijgt een klein houten Mariahuisje, ontworpen door Eli Stassen uit Mal, dat hij/zij, samen met Flipka leert versieren. Er zijn miniatuur Mariabeeldjes voorzien die ook mogen beschilderd worden. “Hiermee willen we een iets jonger publiek bij de Kroningsfeesten betrekken. De Mariahuisjes krijgen nadien een tijdelijke bestemming in het stadscentrum. Ze vormen de rode draad voor een ‘Kronings-Mariahuisjes wandeling’ door de versierde straten”, aldus An Noelmans van het Kroningscomité.