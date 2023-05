Neeroeterense kinesist Paul al 30 jaar bezeten door quizzen, nu brengt hij eigen quizboek uit

Maaseik



Zopas verscheen het eerste quizboek ‘Kwiskras’ van Paul Van de Wygaart (58) uit Neeroeteren. Al dertig jaar is deze kinesitherapeut in het quizmilieu actief met de quizploegen ‘Noojt Kontent’ en ‘Schalkse Snuiters’. Daarnaast organiseerde hij zelf al tal van quizavonden om de kas van sportploegen en scholen te spijzen. “Mijn honger naar kennis stilde ik met deelnames aan verschillende televisiequizzen. Door de coronalockdown kon ik mijn ultieme 20 jaar oude droom verwezenlijken, namelijk een leuk quizboek schrijven. Ik draag mijn boek op aan mijn overleden moeder en mijn eerste kleinkind Max”, vertelt Paul. In het boek staan vierhonderd drietrapsvragen. Het antwoord op elke vraag kan op drie manieren gevonden worden. Extra uitdagend wordt het rijk geïllustreerde boek door de toevoeging van 40 Spotify-codes.

Interesse? Contacteer kwiskras@proximus.be of dirk@vertelpunt.be