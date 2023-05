Al eeuwen met spektakel herdacht in Rutten: de moord op de heilige Evermarus

Tongeren

Op 1 mei wordt in Rutten al eeuwen de heilige Evermarus herdacht. Om 9 uur was er een hoogmis in de Sint-Martinuskerk waarna een processie door het dorp trok. Er stapten meer dan 40 ruiters (Haccouren) mee op. In de namiddag werd het martelarenspel opgevoerd voor zo’n 1.200 toeschouwers. De hoofdrollen waren ook nu weer weggelegd voor Jef Hansen (87) als Evermarus en Hubert Engelborghs (85) als hoofdman Hacco. Bij aanvang van het spel vroeg de vertelster één minuut stilte voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Evermarus was een Friese pelgrim die tijdens zijn terugkeer van Compostella, rond 690, samen met zijn zeven gezellen door roofridder Hacco en zijn bende vermoord werd in de toenmalige bossen rond Rutten. In 1050 werd een kerk opgetrokken op de plek waar nu de Evermaruskapel staat. Tijdens archeologische opgravingen in 1987 werden hiervan de fundamenten blootgelegd. (diro)