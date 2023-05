Laatste panelen Lam Gods verlaten onder zware bewaking kathedraal voor restauratie: “Hopelijk geeft het al zijn geheimen prijs”

De restauratie van het Lam Gods gaat zijn derde en laatste fase in. Met de grootste zorg en onder politiebegeleiding zijn de bovenste panelen overgebracht van de Sint-Baafskathedraal naar het Museum voor Schone Kunsten. Daar wordt het de komende drie jaar minutieus in zijn oude glorie hersteld.

De onderste panelen en de buitenluiken van het Lam Gods zijn de afgelopen jaren al gerestaureerd. Nu zijn ook de zeven bovenste panelen aan de beurt. Daarop zijn onder meer Onze-Lieve-Vrouw, God op zijn troon en Johannes de Doper te zien, omgeven door Adam en Eva en de musicerende engelen.

De zeven panelen werden maandagmiddag voorzichtig van het retabel gehaald, in kisten geborgen en onder zware politiebegeleiding naar het Museum voor Schone kunsten gebracht. Daar worden ze de komende drie jaar zorgvuldig gerestaureerd. Waarom het zo lang duurt? “Er komt zoveel bij kijken”, zegt Camille De Clercq, hoofd conservatie - restauratie bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. “Eerst en vooral omdat het een secuur werkje is. Het schilderij zit vol met subtiele nuances en details, die vaak amper met het blote oog te zien zijn.”

Reliëf

Een bijzondere schildertechniek die de gebroeders Van Eyck gebruikten, zorgt voor een extra uitdaging. “Op de achtergrond van de drie middelste figuren maakten ze gebruik van persbrokaten. Dat zijn kleine stukjes reliëf bestaande uit tin, was, goud en glacerende verf. Zo konden ze dure zijdeweefsels prachtig imiteren, maar de restauratie daarvan is bijzonder delicaat. In ons team zitten conservators-restaurators, maar ook chemici, fysici en kunsthistorici.” (lees verder onder foto)

© FVV

Tegelijk met de restauratie vindt er ook heel wat onderzoek plaats naar het Lam Gods. Er zijn immers nog heel wat onopgeloste mysteries rond het meesterwerk, waar we de komende jaren misschien een antwoord op krijgen. “Denk maar aan de vraag wat Jan Van Eyck zelf schilderde, en welke delen het werk zijn van zijn broer Hubert”, zegt De Clercq. “Of wat er in de loop der jaren allemaal overschilderd is. Bij een vorige fase hebben de ogen van het Lam ons van onze sokken geblazen, en hopelijk geeft het schilderij nu nog meer van zijn geheimen prijs. We willen het Lam Gods nog vele honderden jaren laten zien, en daarom willen we het helemaal begrijpen.”

Oude glorie

De restauratie zullen we de komende jaren op de voet kunnen volgen. Vanaf zaterdag zijn de panelen te zien in een atelier in het Museum voor Schone Kunsten, waar de restauratoren vanaf volgende week aan het werk gaan. In de Sint-Baafskathedraal nemen kopieën tijdelijk de plaats in van de panelen. Aan deze derde fase hangt een prijskaartje van 1,8 miljoen euro. Daarvan wordt 80 procent betaald door de Vlaamse Gemeenschap, de rest komt van de kerkfabriek.

Intussen is het aftellen naar 2026: dan komen de gerestaureerde panelen terug naar de kathedraal. Daarmee zal een einde komen aan een restauratie van 14 jaar. “Dan zal het Lam Gods opnieuw te zien zijn zoals de gebroeders Van Eyck het zes eeuwen geleden voor ogen hadden”, blikt bisschop Lode Van Hecke vooruit.

© FVV

© FVV