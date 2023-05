De vzw ‘I love Feesje’ steunt drie goede doelen met 2.000 euro

Pelt

De vzw ‘I Love Feesje’ is een vereniging van negen jeugdvrienden en werd opgericht in 2018. Dat gebeurde na het overlijden van hun goede vriend Koen Michiels; hij overleed een jaar eerder na een lange strijd tegen kanker. Jaarlijks organiseren de vrienden een dansevent met bekende dj’s uit binnen- en buitenland.“ Een deel van de opbrengst gaat naar diverse goede doelen in de buurt”, vertelde Wilfried Custers van I love Feesje. Dit jaar mogen zo de vzw Boemerang (foto), Palliovik en de Open Poort een mooie cheque van 2.000 euro ontvangen. Dit najaar staat er weer een I Love Feesje op de agenda: op 4 november in de Posthoorn in Hamont. Het bestuur van I Love Feesje werd op de MS-campus ontvangen en kreeg van Roger Witters (Boemerang) een powerpoint presentatie over de werking van vzw Boemerang gepresenteerd. (path)