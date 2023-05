Kersverse bruid sterft na aanrijding door dronken bestuurster na huwelijksreceptie, bruidegom in kritieke toestand

Een Amerikaans koppel is aangereden door een dronken bestuurder toen ze hun bruiloftsfeest in een golfkarretje verlieten. De bruid stierf meteen en de bruidegom ligt in een kritieke toestand in het ziekenhuis.

De 34-jarige Samantha Hutchinson en de 36-jarige Aric Hutchinson lachen nog op een foto die vrijdag om 10 uur ’s avonds is gemaakt toen ze hun feest in de Amerikaanse staat South Carolina verlieten. Twee familieleden zouden ze in een golfkarretje wegbrengen. Het voertuig werd door een dronken bestuurder aangereden. De bruid stierf hierdoor en de andere inzittenden moesten naar het ziekenhuis.

De 25-jarige bestuurder van de wagen, Jamie Lee Komoroski, is gearresteerd en aangeklaagd wegens rijden onder invloed en roekeloze moord. De resultaten van de bloedtesten zijn er volgens de politie niet, maar volgens het onderzoek naar de aanrijding reed ze met 105 kilometer per uur, terwijl je daar maar 40 kilometer per uur mocht rijden.

Moeder van de bruidegom Annette Hutchinson is begonnen met geld in te zamelen op GoFundMe om de medische kosten te betalen en zegt dat het karretje 91 meter verder belandde. “Ik kreeg Arics ring in een plastic zakje in het ziekenhuis, vijf uur nadat ‘Sam’ hem om zijn vinger deed en hun geloften deden. Aric verloor de liefde van zijn leven”, zegt ze. “Zijn toestand is kritiek. Hij heeft hersenschade en meerdere gebroken botten. Mijn schoonzoon Benjamin Garrett is zwaargewond en mijn kleinzoon Brogan Garrett is ook gewond.”

Voor de bruid is ook een GoFundMe opgezet, maar dan met haar meisjesnaam Miller. “Sam Miller was pure liefde. Ze was luid. Niet met haar stem, maar met haar hart. Ze kon iedereen waar dan ook laten lachen, waarschijnlijk met een vulgaire grap. Ze was de persoon van wie iedereen wist dat ze je nooit zou opgeven. Ze was ongelooflijk speciaal”, staat op haar pagina.