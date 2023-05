75-plussers van Kozen genieten samen van ontbijt

Nieuwerkerken

Alle 75-plussers van Kozen waren uitgenodigd voor een ontbijt in Buurthuis Ter Cose. Dat was een initiatief van het comité dat ook de Sint-Antoniusviering organiseert, bedoeld om mensen dichter bij elkaar te brengen. In januari vond de traditionele Sint-Antoniusverkoop plaats in de kerk van Kozen. Een stukje folklore dat door velen wordt gewaardeerd, en dat ook geld in het laatje brengt voor goede werken binnen de parochiegemeenschap. Om de sociale cohesie te vergroten, werd daarom op 27 april een ontbijt georganiseerd voor alle 75-plussers uit het dorp. “We zien dat dit initiatief letterlijk en figuurlijk in de smaak viel, want we kregen meer dan 100 reacties. Zo’n tachtig senioren kwamen ter plaatse om allemaal samen te genieten van het ontbijt. Wie minder mobiel was, werd afgehaald en weer thuisgebracht. En voor een dertigtal mensen hebben we het ontbijt aan huis gebracht. Ik denk dat we op basis van de hoge opkomst en vele positieve reacties mogen spreken van een geslaagd ontbijt. We bedanken graag alle vrijwilligers die hebben meegewerkt” zo zegt Marie-Josée Bas namens het organiserend comité. (len)

© len

© len

© len

© len

© len

© len