Jager riskeert 1 maand cel met uitstel voor doodschieten vossenwelp: “Deze zaak had niet voor rechtbank mogen komen”

Op 1 juni 2020 meldde een anonieme getuige aan de natuurinspectie hoe de 74-jarige jager in de omgeving van een vossenburcht in Riemst een vossenwelp doodschoot. De dag nadien ging de inspecteur ter plaatse omdat de schutter opnieuw gezien werd. De jager kreeg een minnelijke schikking voorgesteld, die hij betaalde, maar vzw Animal Rights liet het daar niet bij. Zij dienden een klacht met burgerlijke partijstelling in waardoor de zaak naar de rechtbank werd doorverwezen en de jager het geld van zijn minnelijke schikking kreeg terugbetaald.

Choquerende zaak

Volgens Animal Rights, die zich burgerlijke partij stelden, had de man geen toestemming om het dier te bejagen. Zij betwijfelen dat de man lid was van een jachtvereniging met bijzondere jachtvergunning. Bovendien zou de man volgens de vzw na zonsondergang gejaagd hebben. “Deze zaak raakt het onmiddellijk rechtskader van de vereniging, die zich inzet tegen misbruik van dieren en voor de bescherming en naleving van het dierenwelzijn. Wat er gebeurd is, is choquerend. Gewoon voor het plezier op een vossenwelp loeren en het doodschieten, kan niet. Wij vragen een schadevergoeding van 1.000 euro”, klonk het bij de raadsman van de vzw.

De openbare aanklager eist een celstraf van een maand en een geldboete van 800 euro, beiden met uitstel. “Toen de inspecteur ter plaatse ging, volgde er een spontane verklaring van de beklaagde. Hij zei dat hij op vraag van een landbouwer de vos doodschoot”, sprak de procureur.

Vrijspraak

De advocaat van de jager, meester Bert Partoens, is verontwaardigd dat het dossier voor de rechtbank werd behandeld. “Dit had nooit zo ver mogen komen. Het gaat hier niet om een beschermd dier. De vos is een bejaagbare wildsoort in Vlaanderen”, klonk het. Verder verwees hij ook naar de tussenkomst van de inspecteur, wat volgens Partoens niet correct verliep en dus uit het dossier moet geweerd worden. “Hij confronteerde mijn cliënt met de feiten en hij wees hem op de getuigenverklaringen. Toen mijn cliënt er tegen inging, werd hij opnieuw geconfronteerd. Dat was dus geen normaal gesprek, maar een verhoor waarbij mijn cliënt niet op zijn rechten is gewezen”, sprak Partoens.

Verder wijst Partoens de rechtbank erop dat zijn cliënt wel degelijk op het dier mocht jagen. “Het ging hier om bijzondere bejaging (bedoeld om een wildpopulatie te beheren die niet meer onder controle is en zo preventief schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen of eigendommen tegen te gaan, nvdr.), aangevraagd door de wildbeheerseenheden waarvan mijn cliënt lid is. Er is ook geen bewijs dat het gebeurde na zonsondergang en voor zonsopgang. De getuige is verder niet ondervraagd, noch wordt zijn naam in het dossier genoemd. Waarom niet? Schrik voor represailles? Het kan goed zijn dat het gaat om iemand die mijn cliënt niet kan luchten.” Voor de zeventiger wordt de vrijspraak gevraagd.

Vonnis volgt op 30 mei.