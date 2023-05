Deelnemers Wereld Tai Chi Dag worden helemaal zen aan Schulensmeer

Lummen

Zaterdag werd voor de eerste keer de Wereld Tai Chi Dag georganiseerd aan het Schulensmeer. Organisator Gert Clerckx: “Tai chi is een bewegingskunst voor lichaam en geest, het helpt je om je op te laden en meer te genieten van het leven. Er waren een 40-tal deelnemers. Ze zakten af vanuit Pelt, Sint-Truiden, Hoeselt, Beringen, Hasselt, maar ook van over de taalgrens zoals Namen en Bassenge. Het doel van de werelddag om een stijlvolle golf van tai chibewegingen over de hele wereld in beweging te krijgen. De wave begon in Australië en Nieuw-Zeeland, enkele uurzones verderop en miljoenen bewegingen later kwam Limburg aan de beurt. Het De deelnemers waren helemaal zen, geïnspireerd door de rustgevende natuur aan het Schulensmeer. (klu)