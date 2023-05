Logeren in een West-Afrikaans luxeverblijf met uitzicht op savannedieren: het kan op slechts anderhalf uur rijden van Hasselt. Wij zetten ons safarihoedje op om het gloednieuwe - maar ook prijzige - hotel van Safaripark Beekse Bergen in Nederland uit te testen. Is dit uitje het diep in de buidel tasten waard?