250 KLJ’ers uit heel Limburg spelen volleybal in Hasselt

Hasselt

Jeugdbeweging KLJ heeft op 1 mei een groot volleybaltornooi georganiseerd op het B-veld van. eersteprovincialer Torpedo Hasselt. “We hebben nogal wat plaats nodig, want er nemen maar liefst 43 ploegen met in totaal zo’n 250 KLJ’ers uit heel Limburg deel”, zegt pedagogisch medewerker Elke Timmerman. “Dit tornooi is een jaarlijkse traditie die al ruim 25 jaar meegaat, maar zoveel deelnemers als dit jaar hebben we nog niet vaak gehad. Waarom we voor volleybal hebben gekozen? Simpel, omdat we uit ervaring weten dat onze jongens en meisjes dat het plezantste vinden. We hebben het ooit eens met voetbal geprobeerd, maar dat was geen succes. Vandaag spelen de teams wedstrijdjes van 20 minuten, zodat alle ploegen meerdere wedstrijden kunnen spelen. De winnaar krijgt de KLJ-wisselbeker. Wie drie keer wint, krijgt de beker definitief, maar tot dusver is daar nog niemand in geslaagd.” (raru)