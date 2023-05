Minstens 45 gewonden nadat dak instort tijdens huwelijk in Afghanistan

Minstens 45 mensen zijn gewond geraakt toen het dak van een huis instortte tijdens een huwelijksceremonie in de Afghaanse provincie Kapisa, nabij de hoofdstad Kaboel. Dat meldt de Afghaanse politie. Na hevige regenval vorige maand zijn honderden huizen beschadigd in het land.

Het incident vond plaats in een dorp in het district Nijrab. Het is nog onduidelijk waarom het dak instortte, maar gelijkaardige incidenten komen wel vaker voor tijdens het regenseizoen. De huizen in het land zijn vaak slecht gebouwd. De slachtoffers zijn overgebracht naar een lokaal ziekenhuis, meldt de politie, maar hun toestand zou stabiel zijn.

De Afghaanse autoriteit voor rampenbeheer liet vorige maand nog weten dat tientallen mensen zijn omgekomen en honderden gewond raakten bij hevige regenval. Ook zijn honderden huizen beschadigd.

Decennia van conflict, in combinatie met klimaatverandering en onvoldoende investeringen in rampenrisicobeheer hebben volgens de Verenigde Naties bijgedragen aan de toenemende kwetsbaarheid van de Afghanen. Volgens de VN heeft het land te maken met de grootste en zwaarste humanitaire crisis. Ze waarschuwen dat miljoenen mensen het risico lopen op hongersnood als er niet voldoende hulp geboden wordt.