Samsung verbiedt gebruik van ChatGPT voor deel van werknemers

Samsung Electronics heeft het gebruik van artificiële intelligentie, bijvoorbeeld chatbot ChatGPT, verboden aan een deel van de werknemers, zo klinkt het dinsdag. In een intern document van de Zuid-Koreaanse elektronicareus wordt gewag gemaakt van “gevallen van onrechtmatig gebruik” van de technologie.

De voorbije maanden verboden heel wat grote bedrijven reeds het gebruik van AI-platformen of beperkten het gebruik ervan.

Samsung verbiedt het nu aan de werknemers van de afdelingen mobiele apparaten en huishoudelijke toestellen, verduidelijkt een woordvoerder van Samsung aan persbureau AFP. Het Franse persagentschap kon eerder een interne nota inkijken waarin staat dat het bedrijf werkt aan manieren om AI-systemen op een veilige wijze te laten gebruiken, zodat de efficiëntie en het comfort van werknemers verbeterd kunnen worden.

“Totdat die maatregelen klaar zijn, verbieden we tijdelijk het gebruik van ‘generatieve’ AI-diensten op computers die eigendom zijn van het bedrijf”, valt te lezen. In de nota zegt Samsung dat het kennisgenomen heeft van onrechtmatig gebruik door werknemers, zonder verdere details te geven. Het document raadt werknemers onder meer aan om geen informatie over het werk te downloaden op die platforms wanneer ze buiten de bedrijfsgebouwen online gaan.